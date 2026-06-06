Выигравшая «Ролан Гаррос» Алиса Октябрёва призналась, что чувствует себя чешкой

Октябрёва рассказала, что живёт в Чехии практически с младенчества, и вся её жизнь давно связана с чешским языком. По словам теннисистки, на русском она общается только с родителями дома. Девушка подчеркнула, что возвращаться домой для неё означает ехать именно в Прагу. В России за всю жизнь она побывала только один раз — на турнире до 14 лет Christmas Cup.