Выигравшая «Ролан Гаррос» Алиса Октябрёва призналась, что чувствует себя чешкой
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Российская теннисистка Алиса Октябрёва, выигравшая юниорский «Ролан Гаррос» призналась, что практически всё время говорит на чешском языке. Спортсменка также отметила, что осознанно посещала Россию лишь однажды.
«Честно говоря, считаю себя чешкой», — приводит слова Октябрёвой Sports.ru.
Октябрёва рассказала, что живёт в Чехии практически с младенчества, и вся её жизнь давно связана с чешским языком. По словам теннисистки, на русском она общается только с родителями дома. Девушка подчеркнула, что возвращаться домой для неё означает ехать именно в Прагу. В России за всю жизнь она побывала только один раз — на турнире до 14 лет Christmas Cup.
Напомним, в решающем матче юниорского турнира Октябрёва (309-я ракетка мира) обыграла китаянку Синьжань Сунь, которая занимает 650-е место в мировом рейтинге.
Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Октябрёву нельзя считать российской теннисисткой. Летом она должна получить гражданство Чехии.
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