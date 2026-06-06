Убийца беременной женщины арестован в Москве на 2 месяца

Суд в Москве арестовал Михаила Смирнова, которого обвиняют в убийстве беременной женщины. Мера пресечения избрана до 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов.

Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве беременной женщины. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Михаила Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности), сроком до 4 августа 2026 года», — говорится в сообщении.

Во время заседания убийца возражал против заключения под стражу и просил о домашнем аресте. Расследование находится на контроле в прокуратуре Восточного административного округа.