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Регион
6 июня, 14:37

Убийца беременной женщины арестован в Москве на 2 месяца

Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд в Москве арестовал Михаила Смирнова, которого обвиняют в убийстве беременной женщины. Мера пресечения избрана до 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов.

Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве беременной женщины. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Михаила Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности), сроком до 4 августа 2026 года», — говорится в сообщении.

Во время заседания убийца возражал против заключения под стражу и просил о домашнем аресте. Расследование находится на контроле в прокуратуре Восточного административного округа.

Тело убитой женщины и её покалеченных маленьких внучек нашли в Тульской области
Тело убитой женщины и её покалеченных маленьких внучек нашли в Тульской области

Как сообщалось ранее, в столичной квартире на улице Алтайской нашли тело 28-летней беременной женщины с признаками асфиксии. Следственный комитет завёл уголовное дело по факту убийства. Известно, что убийца был пьян в момент преступления.

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Владимир Озеров
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