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Регион
6 июня, 15:24

В Совбезе РФ назвали недопустимым ограничение избирательных прав граждан Армении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kacper Kawecki

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kacper Kawecki

Ограничивать избирательные права граждан недопустимо, заявил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов. Так он отреагировал на слова помощника руководителя аппарата премьера Армении Тарона Чахояна в преддверии парламентских выборов.

«Любое ограничение избирательных прав своих граждан — недопустимо. Это, кстати, и не соответствует тем европейским ценностям и стандартам, к которым сама Армения стремится», — отметил он.

Подобные угрозы в адрес собственных граждан не добавляют властям Армении ни авторитета, ни демократичности, подчеркнул Шевцов на полях ПМЭФ.

В Армении за день до выборов задержали шесть кандидатов от партии Карапетяна
В Армении за день до выборов задержали шесть кандидатов от партии Карапетяна

Ранее Чахоян сообщил, что армянам, которые прибудут из-за границы для участия в парламентских выборах, будут вручать повестки на 25-дневные учебные сборы. Позже глава Минобороны Сурен Папикян заявил, что у приехавших на родину военнообязанных есть долг перед страной.

Напомним, 7 июня в Армении состоятся очередные парламентские выборы, в которых примут участие 19 политических сил, включая 17 партий и 2 блока. Восемь ключевых участников кампании: «Гражданский договор», блок «Сильная Армения», блок «Армения», «Процветающая Армения», партия «Реформистов», «Против всех», меритократическая партия Армении, а также националистический блок «Национально-демократический полюс».

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Владимир Озеров
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