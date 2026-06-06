В Совбезе РФ назвали недопустимым ограничение избирательных прав граждан Армении

Ограничивать избирательные права граждан недопустимо, заявил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов. Так он отреагировал на слова помощника руководителя аппарата премьера Армении Тарона Чахояна в преддверии парламентских выборов.

«Любое ограничение избирательных прав своих граждан — недопустимо. Это, кстати, и не соответствует тем европейским ценностям и стандартам, к которым сама Армения стремится», — отметил он.

Подобные угрозы в адрес собственных граждан не добавляют властям Армении ни авторитета, ни демократичности, подчеркнул Шевцов на полях ПМЭФ.

Ранее Чахоян сообщил, что армянам, которые прибудут из-за границы для участия в парламентских выборах, будут вручать повестки на 25-дневные учебные сборы. Позже глава Минобороны Сурен Папикян заявил, что у приехавших на родину военнообязанных есть долг перед страной.

Напомним, 7 июня в Армении состоятся очередные парламентские выборы, в которых примут участие 19 политических сил, включая 17 партий и 2 блока. Восемь ключевых участников кампании: «Гражданский договор», блок «Сильная Армения», блок «Армения», «Процветающая Армения», партия «Реформистов», «Против всех», меритократическая партия Армении, а также националистический блок «Национально-демократический полюс».