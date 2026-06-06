Владимир Зеленский вполне осознанно включил в своё письмо в адрес российского президента Владимира Путина заведомо невыполнимые требования, которые якобы должна сделать Москва для урегулирования конфликта. Об этом пишет Junge Welt. Например, украинский главарь потребовал присутствия на переговорах с РФ не только делегаций США, но и Европы.

«Участие США в таких переговорах для Москвы, возможно, ещё было бы приемлемо, чего нельзя сказать об участии Евросоюза, который в последние месяцы не сделал ничего конструктивного для поиска путей завершения конфликта», — сказано в статье.

Также автор публикации напомнил, что глава евродипломатии Кая Каллас вновь вновь выступила с оторванными от реальности максималистскими требованиями, которые не ведут к «поражению России», а фактически исходят из того, что оно уже состоялось».

Обозреватель подчёркивает, что главе киевского режима явно важнее пропаганда, а вовсе не мир. По его мнению, Зеленский прикрылся этим письмом, чтобы переложить на Кремль ответственность за продолжение боевых действий, потому что всем очевидно, что Москва на столь глупые требования и хамство ответит отказом. Также Киев может преследовать цель выкачать из западных стран ещё денег на оружие, после того как письмо, естественно, не приведёт к перемирию и дипломатии.