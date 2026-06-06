«Важнее пропаганда, а не мир»: В Германии увидели скрытую цель письма Зеленского Путину
Junge Welt: Требования Зеленского в письме к Путину заявлены лишь для вида
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Владимир Зеленский вполне осознанно включил в своё письмо в адрес российского президента Владимира Путина заведомо невыполнимые требования, которые якобы должна сделать Москва для урегулирования конфликта. Об этом пишет Junge Welt. Например, украинский главарь потребовал присутствия на переговорах с РФ не только делегаций США, но и Европы.
«Участие США в таких переговорах для Москвы, возможно, ещё было бы приемлемо, чего нельзя сказать об участии Евросоюза, который в последние месяцы не сделал ничего конструктивного для поиска путей завершения конфликта», — сказано в статье.
Также автор публикации напомнил, что глава евродипломатии Кая Каллас вновь вновь выступила с оторванными от реальности максималистскими требованиями, которые не ведут к «поражению России», а фактически исходят из того, что оно уже состоялось».
Обозреватель подчёркивает, что главе киевского режима явно важнее пропаганда, а вовсе не мир. По его мнению, Зеленский прикрылся этим письмом, чтобы переложить на Кремль ответственность за продолжение боевых действий, потому что всем очевидно, что Москва на столь глупые требования и хамство ответит отказом. Также Киев может преследовать цель выкачать из западных стран ещё денег на оружие, после того как письмо, естественно, не приведёт к перемирию и дипломатии.
Напомним, Владимир Зеленский в открытом письме, размещённом на его сайте, сначала грубо раскритиковал президента России Владимира Путина, а затем предложил провести личную встречу, на которой должны быть представители Европы и США. Экс-комик также потребовал полностью прекратить боевые действия на период переговоров и обменять удерживаемых лиц по схеме «всех на всех». В Москве этот шаг назвали не имеющим реальной дипломатической силы, указав на расхождение слов с делами. Также в Европе осудили Зеленского за подобный выпад, отметив, что реальных предложений в тексте нет. Сам Путин заявил, что письмо содержит откровенное хамство. Российский лидер считает, что подобный формат обращения не только не способствует подготовке личной встречи и переговоров, но и делает их проведение затруднительным.
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