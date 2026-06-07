В Африке начали строить газопровод для поставок топлива в Европу

Нигерия, Нигер и Алжир приступили к строительству Транссахарского газопровода протяжённостью 4128 километров. По данным Business Insider Africa, проект рассчитан на поставки в Европу до 30 млрд кубометров природного газа в год.

Маршрут пройдёт от города Варри на юге Нигерии через территорию Нигера к алжирскому газовому хабу Хасси-Мессауд. Оттуда топливо планируют направлять к средиземноморским экспортным терминалам и далее на европейские рынки.

На церемонии запуска присутствовали представители энергетических ведомств трёх стран. Нигерийская сторона рассчитывает начать строительство своего участка в начале 2027 года.

Проект должен открыть Нигерии дополнительный выход к европейским покупателям, усилить транзитную роль Нигера и укрепить позиции Алжира как одного из поставщиков газа в ЕС. Интерес к газопроводу вырос на фоне стремления Европы сократить зависимость от российских энергоресурсов.

В Алжире проект называют фактором экономического развития, занятости и энергетической интеграции Африки. По данным BI, сейчас Алжир обеспечивает около 12% импортируемого Евросоюзом газа