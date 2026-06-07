«Меня никто не оповещал»: Сын пропавшей семьи Усольцевых рвётся на поиски, но его не зовут

Даниил Баталов — сын Ирины Усольцевой, которая пропала вместе со всей семьёй в тайге Красноярского края, рассказал, что его никто не предупредил о начале новых больших поисков. При этом он очень хочет участвовать в них и ждёт такой возможности. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».