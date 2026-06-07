«Меня никто не оповещал»: Сын пропавшей семьи Усольцевых рвётся на поиски, но его не зовут
Сына пропавшей в тайге семьи Усольцевых не предупредили о возобновлении поисков
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Даниил Баталов — сын Ирины Усольцевой, которая пропала вместе со всей семьёй в тайге Красноярского края, рассказал, что его никто не предупредил о начале новых больших поисков. При этом он очень хочет участвовать в них и ждёт такой возможности. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».
«Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски», — сказал Баталов.
Поиски возобновились в четверг, 4 июня, и продлятся до 9 июня. Туда пускают только опытных специалистов. На месте даже поставили блокпост, чтобы посторонние люди не мешали.
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