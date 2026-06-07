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7 июня, 05:56

«Меня никто не оповещал»: Сын пропавшей семьи Усольцевых рвётся на поиски, но его не зовут

Сына пропавшей в тайге семьи Усольцевых не предупредили о возобновлении поисков

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Даниил Баталов — сын Ирины Усольцевой, которая пропала вместе со всей семьёй в тайге Красноярского края, рассказал, что его никто не предупредил о начале новых больших поисков. При этом он очень хочет участвовать в них и ждёт такой возможности. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски», — сказал Баталов.

СК не подтвердил информацию о странной активности в фирме пропавшего Усольцева
СК не подтвердил информацию о странной активности в фирме пропавшего Усольцева

Поиски возобновились в четверг, 4 июня, и продлятся до 9 июня. Туда пускают только опытных специалистов. На месте даже поставили блокпост, чтобы посторонние люди не мешали.

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Наталья Афонина
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