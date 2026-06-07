«Паразит погибает»: Названо самое эффективное средство для защиты собаки от клещей

С приходом тепла активизируются клещи, которые несут серьёзную угрозу для домашних питомцев, и главная задача хозяина — защитить собаку от опасных инфекций, которые переносят паразиты, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ветеринарный врач Андрей Вагнер. По его словам, для защиты животных используют несколько видов препаратов.

Самые распространённые — капли на холку и спреи с отпугивающим запахом, причём их комбинация даёт усиленную защиту. Однако самым надёжным способом профилактики являются специальные таблетки от клещей. Выбор таких таблеток зависит от финансовых возможностей владельца. Однако важно приобретать препараты только у официальных поставщиков и внимательно следить, чтобы товар не оказался поддельным.

«Когда клещ кусает собаку, действующее вещество начинает работать, и паразит погибает, не успев передать инфекцию. Поэтому животное не заболевает. Именно по этой причине таблетки считаются оптимальным вариантом защиты», — отметил эксперт.

Кстати, летние прогулки у прудов и озёр могут обернуться серьёзными проблемами для здоровья питомца. Ветеринарный врач рассказала Life.ru, что стоячие водоёмы нередко становятся источником опасных инфекций и паразитов.