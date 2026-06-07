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Регион
7 июня, 12:39

«Преследовать убийц»: Военный эксперт раскрыл имена тайных союзников Украины

Военный эксперт Шурыгин: Маск и Карп помогают Украине бороться с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, © ТАСС / Francois Mori / АР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, © ТАСС / Francois Mori / АР

Против России развёрнута война совершенно нового типа, и хотя европейские страны хором заявляют о своём неучастии, а США официально держится «в стороне», на деле она предоставляет противнику разведданные и космическое обеспечение, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, главными действующими лицами этой войны стали не национальные армии, а руководители современных IT- и оружейных гигантов.

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Например, Илон Маск со своим «Старлинком» сегодня обеспечивает 90% устойчивой связи и боевого управления ВСУ. Именно на этой системе и держится для украинской стороны широкополосная связь. Другой пример — «Палантир» Алекса Карпа, с которым объединены основные системы разведки, целеуказания, обработки информации, выявления целей и нанесения ударов.

«Люди участвуют напрямую в войне, они за это должны нести ответственность. Это святое право любой страны — преследовать убийц своих сограждан. По каждому из таких людей должно заводиться уголовное дело, направляться запрос тому государству, чьим гражданином он является», — отметил собеседник «Царьграда».

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Напомним, ранее в Киеве прошли переговоры Владимира Зеленского с генеральным директором американской корпорации Palantir Technologies Алексом Карпом. Основанная в 2003 году при участии инвестора Питера Тиля, Palantir известна разработкой платформ для ЦРУ и Пентагона.

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Борис Эльфанд
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