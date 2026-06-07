Сапёры обезвреживают взрывоопасные предметы с БПЛА на трассе у Большой Ижоры

На участке автомобильной трассы 41А-007 и прилегающей к ней железнодорожной ветки, расположенных между населёнными пунктами Лебяжье и Большая Ижора, продолжаются работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сами населённые пункты открыты для въезда. Однако передвигаться по самой дороге пока небезопасно — там проводится разминирование. До полного завершения работы сапёрных групп движение по этому маршруту будет закрыто.

Для граждан организованы альтернативные пути объезда. Запущены пассажирские автобусы, которые следуют в обход опасной зоны. Власти ведут мониторинг наполняемости общественного транспорта. При необходимости на линию выпустят дополнительные автобусы.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских дронов, уничтожив более 140 беспилотников. В результате инцидента пострадали четыре человека, а из охранной зоны эвакуировали около 600 жителей.