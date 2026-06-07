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7 июня, 11:11

Сапёры обезвреживают взрывоопасные предметы с БПЛА на трассе у Большой Ижоры

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

На участке автомобильной трассы 41А-007 и прилегающей к ней железнодорожной ветки, расположенных между населёнными пунктами Лебяжье и Большая Ижора, продолжаются работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сами населённые пункты открыты для въезда. Однако передвигаться по самой дороге пока небезопасно — там проводится разминирование. До полного завершения работы сапёрных групп движение по этому маршруту будет закрыто.

Для граждан организованы альтернативные пути объезда. Запущены пассажирские автобусы, которые следуют в обход опасной зоны. Власти ведут мониторинг наполняемости общественного транспорта. При необходимости на линию выпустят дополнительные автобусы.

Группы разминирования работают в Ленинградской области после атаки БПЛА
Группы разминирования работают в Ленинградской области после атаки БПЛА

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских дронов, уничтожив более 140 беспилотников. В результате инцидента пострадали четыре человека, а из охранной зоны эвакуировали около 600 жителей.

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Александра Мышляева
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