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7 июня, 12:12

На ПМЭФ представлен цифровой геопортал для анализа городских территорий

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Группа «Родина» и Высшая школа экономики создали цифровой геопортал для оценки городских территорий — инструмент выявляет дефицит инфраструктуры и прогнозирует эффекты от градостроительных решений, сообщает 360.ru. Проект презентовал на ПМЭФ сооснователь компании Владимир Щекин.

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Он призвал строить на основе доказательств, а не догадок. В основу проекта легли обезличенные данные операторов связи, банков и поисковых систем, объединённые в цифровую модель среды. Система определяет, каких объектов не хватает, и оценивает последствия возведения социальной или коммерческой инфраструктуры для жителей и экономики района.

«Если формируется однообразная городская среда и однообразный морфотип застройки, предпринимательская активность снижается почти на 40%», — сказал эксперт.

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Кстати, на ПМЭФ городам предложили развивать цифровую среду для удержания молодёжи. На форуме обсуждали, что города постепенно теряют возможность удерживать молодых специалистов исключительно за счёт комфортной среды и развитой инфраструктуры.

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Борис Эльфанд
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