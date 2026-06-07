На ПМЭФ представлен цифровой геопортал для анализа городских территорий

Группа «Родина» и Высшая школа экономики создали цифровой геопортал для оценки городских территорий — инструмент выявляет дефицит инфраструктуры и прогнозирует эффекты от градостроительных решений, сообщает 360.ru. Проект презентовал на ПМЭФ сооснователь компании Владимир Щекин.

Он призвал строить на основе доказательств, а не догадок. В основу проекта легли обезличенные данные операторов связи, банков и поисковых систем, объединённые в цифровую модель среды. Система определяет, каких объектов не хватает, и оценивает последствия возведения социальной или коммерческой инфраструктуры для жителей и экономики района.

«Если формируется однообразная городская среда и однообразный морфотип застройки, предпринимательская активность снижается почти на 40%», — сказал эксперт.

Кстати, на ПМЭФ городам предложили развивать цифровую среду для удержания молодёжи. На форуме обсуждали, что города постепенно теряют возможность удерживать молодых специалистов исключительно за счёт комфортной среды и развитой инфраструктуры.