«Не значит, что лучшая»: В США прокомментировали триумф Андреевой на «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик, высказался о победе Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции. Он не считает, что после этого триумфа российскую теннисистку можно назвать лучшей в мире.

«Она умеет переключаться между «свечками» и игрой с передней ноги. У неё есть оба варианта. Пожалуй, больше, чем у кого-либо в женском теннисе. Но это не значит, что она сейчас лучшая в мире. Я не готов списывать со счетов Соболенко и Рыбакину», — заявил Роддик в подкасте Served with Andy Roddick.