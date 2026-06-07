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Регион
7 июня, 13:35

«Не значит, что лучшая»: В США прокомментировали триумф Андреевой на «Ролан Гаррос»

Роддик не готов считать Андрееву лучшей в мире после победы на «Ролан Гаррос»

Обложка © ТАСС / Christophe Ena / АР

Обложка © ТАСС / Christophe Ena / АР

Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик, высказался о победе Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции. Он не считает, что после этого триумфа российскую теннисистку можно назвать лучшей в мире.

«Она умеет переключаться между «свечками» и игрой с передней ноги. У неё есть оба варианта. Пожалуй, больше, чем у кого-либо в женском теннисе. Но это не значит, что она сейчас лучшая в мире. Я не готов списывать со счетов Соболенко и Рыбакину», — заявил Роддик в подкасте Served with Andy Roddick.

Американец добавил, что пока не считает Андрееву ровней Соболенко и Рыбакиной.

Тренер оценил перспективы Мирры Андреевой после триумфа на «Ролан Гаррос»
Тренер оценил перспективы Мирры Андреевой после триумфа на «Ролан Гаррос»

Напомним, накануне 19-летняя россиянка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос», победив в финале польскую теннисистку Майю Хвалиньскую в двух сетах — 6:3, 6:2, и заработала рекордные среди российских теннисистов призовые. После победы Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA.

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Александра Мышляева
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