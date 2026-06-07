Тренер оценил перспективы Мирры Андреевой после триумфа на «Ролан Гаррос»

Победа российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» получилась по-настоящему блестящей, заявил заслуженный тренер России Виктор Янчук. Он с самого начала прогнозировал успех соотечественницы, считая её заметно сильнее польской соперницы.

По оценке специалиста, у Андреевой больше мастерства, подавала она лучше и наносила только забивающие удары. Под конец матча у польской теннисистки просто опустились руки и Мирра переиграла соперницу. Теперь она может с уверенностью претендовать на победу и в других турнирах «Большого шлема».