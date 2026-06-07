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Регион
7 июня, 07:53

Тренер оценил перспективы Мирры Андреевой после триумфа на «Ролан Гаррос»

Тренер Янчук: Мирра Андреева станет лидером мирового тенниса через год-два

Обложка © ТАСС / Thibault Camus / АР

Обложка © ТАСС / Thibault Camus / АР

Победа российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» получилась по-настоящему блестящей, заявил заслуженный тренер России Виктор Янчук. Он с самого начала прогнозировал успех соотечественницы, считая её заметно сильнее польской соперницы.

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По оценке специалиста, у Андреевой больше мастерства, подавала она лучше и наносила только забивающие удары. Под конец матча у польской теннисистки просто опустились руки и Мирра переиграла соперницу. Теперь она может с уверенностью претендовать на победу и в других турнирах «Большого шлема».

«Самая реальная перспектива, что в ближайшие год-два Мирра Андреева может стать лидером мирового тенниса», — подчеркнул собеседник 360.ru.

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Напомним, 6 июня Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос». В финале 19-летняя россиянка обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую в двух сетах — 6:3, 6:2. Она заработала рекордные для России призовые за победу. Теннисистка после победы поблагодарила себя за борьбу с демонами. В итоге Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA.

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Борис Эльфанд
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