Назван неочевидный лайфхак при проверке ремонта, который сохранит деньги и нервы

Главное правило при поверке качества ремонта — закрепить в договоре условие, что окончательная оплата работ возможна только после подписания акта приёмки без замечаний, то есть после устранения всех дефектов, рассказал «Газете.ru» вице-президент международной ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулёв.

Когда мастера объявляют об окончании ремонта, мало посмотреть на обои и розетки — нужно проверить геометрию и скрытую основу квартиры, а любые найденные недостатки тут же фиксировать в акте с точным указанием комнаты, места дефекта и его размера. Если же обнаружены недочёты, ни в коем случае нельзя подписывать акт приёмки без замечаний. Только после исправления всех проблем можно ставить подпись и производить финальный расчёт.

«Подписанный акт без оговорок потом усложняет разговор, потому что исполнитель будет ссылаться на то, что заказчик все принял», — подчеркнул эксперт.

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