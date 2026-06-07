ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 19:37

Назван неочевидный лайфхак при проверке ремонта, который сохранит деньги и нервы

Медиатор Хрулёв призвал не подписывать акт приёмки при дефектах после ремонта

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Главное правило при поверке качества ремонта — закрепить в договоре условие, что окончательная оплата работ возможна только после подписания акта приёмки без замечаний, то есть после устранения всех дефектов, рассказал «Газете.ru» вице-президент международной ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулёв.

Россияне устали от синдрома серых интерьеров и готовы раскрасить квартиры. Советы дизайнера
Россияне устали от синдрома серых интерьеров и готовы раскрасить квартиры. Советы дизайнера

Когда мастера объявляют об окончании ремонта, мало посмотреть на обои и розетки — нужно проверить геометрию и скрытую основу квартиры, а любые найденные недостатки тут же фиксировать в акте с точным указанием комнаты, места дефекта и его размера. Если же обнаружены недочёты, ни в коем случае нельзя подписывать акт приёмки без замечаний. Только после исправления всех проблем можно ставить подпись и производить финальный расчёт.

«Подписанный акт без оговорок потом усложняет разговор, потому что исполнитель будет ссылаться на то, что заказчик все принял», — подчеркнул эксперт.

Монтаж дороже техники: Экономист раскрыл, где «теряются» деньги при установке кондиционера
Монтаж дороже техники: Экономист раскрыл, где «теряются» деньги при установке кондиционера

К слову, муравьи могут стать настоящим кошмаром даже городского жителя. Они портят продукты и могут возвращаться снова, если не уничтожить гнездо. Life.ru подготовил крупный гайд по борьбе с муравьями в доме и квартире.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • недвижимость
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar