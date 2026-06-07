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Регион
7 июня, 17:50

«Не влетит ли от работодателя?» Журналист из Британии не решался на фото с Путиным на ПМЭФ

Британский журналист демонстративно медленно шёл на общее фото с Путиным на ПМЭФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Британский журналист демонстративно медленно шёл к месту общего фото политиков и репортёров с российским лидером Владимиром Путиным во время проведения Петербургского международного форума (ПМЭФ). Кадрами закулисья и фрондёрства британца поделился журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Британский журналист устроил маленькую провокацию. Видео © Telegram / Зарубин

«Гость из Великобритании довольно демонстративно не спешит. Возможно, раздумывая, не влетит ли затем от работодателя за такое фото, но в последнюю секунду подходит», — прокомментировал забавный кадр Зарубин.

Британский журналист подходил к Путину с абсолютно каменным лицом, делая вид, что преодолевает своё нежелание. Впрочем, никто из чиновников и почётных гостей не стал обращать внимание на такую «провокацию».

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Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что власти США следили за ходом Петербургского международного экономического форума. Мероприятие официально завершилось накануне, 6 июня.

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Татьяна Миссуми
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