«Не влетит ли от работодателя?» Журналист из Британии не решался на фото с Путиным на ПМЭФ

Британский журналист демонстративно медленно шёл к месту общего фото политиков и репортёров с российским лидером Владимиром Путиным во время проведения Петербургского международного форума (ПМЭФ). Кадрами закулисья и фрондёрства британца поделился журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Британский журналист устроил маленькую провокацию. Видео © Telegram / Зарубин

«Гость из Великобритании довольно демонстративно не спешит. Возможно, раздумывая, не влетит ли затем от работодателя за такое фото, но в последнюю секунду подходит», — прокомментировал забавный кадр Зарубин.

Британский журналист подходил к Путину с абсолютно каменным лицом, делая вид, что преодолевает своё нежелание. Впрочем, никто из чиновников и почётных гостей не стал обращать внимание на такую «провокацию».

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что власти США следили за ходом Петербургского международного экономического форума. Мероприятие официально завершилось накануне, 6 июня.