Посол РФ Дарчиев заявил, что США следили за ПМЭФ
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Власти США следили за ходом Петербургского международного экономического форума. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА «Новости».
«Я думаю, смотрят», — отметил дипломат, отвечая на вопрос о возможном интересе США к форуму.
Дарчиев обратил внимание, что на ПМЭФ присутствовал представитель президента США Дональда Трампа Родни Мимс Кук-младший. Кроме того, дипломат упомянул, что американский участник форума передал привет, что, по его словам, выглядит как элемент неформального контакта на фоне политических разногласий.
Напомним, председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук возглавил американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что Северная столица вдохновляет его всю жизнь. Также Кук признался в любви к России.
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