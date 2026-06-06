Посол РФ Дарчиев заявил, что США следили за ПМЭФ

Власти США следили за ходом Петербургского международного экономического форума. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА «Новости».

«Я думаю, смотрят», — отметил дипломат, отвечая на вопрос о возможном интересе США к форуму.

Дарчиев обратил внимание, что на ПМЭФ присутствовал представитель президента США Дональда Трампа Родни Мимс Кук-младший. Кроме того, дипломат упомянул, что американский участник форума передал привет, что, по его словам, выглядит как элемент неформального контакта на фоне политических разногласий.