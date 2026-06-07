«Будет уже поздно»: Учёный рассказал, когда наступит квантовая революция

Новый виток технологической революции, связанный с массовым внедрением квантовых вычислений, может произойти уже в ближайшие 18–24 месяцев. Об этом рассказал проректор НИЯУ МИФИ, президент консорциума «Большой МИФИ» Валерий Романюк в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Квантовая революция будет через год-полтора. Как только «взломают» что-то реально ценное с помощью квантового компьютера, сразу все побегут искать, где и как учиться квантам. Но это будет уже поздно», — сказал Романюк РИА «Новости».

По словам эксперта, сегодня во всём мире активно ведутся разработки в области квантовых вычислений, датчиков, коммуникаций и кибербезопасности. Одним из драйверов этого процесса в России является Научно-экспертный совет РСПП по квантовым технологиям.

Первая квантовая революция произошла в начале прошлого века: она раскрыла квантовую природу реальности и ознаменовала переход от классической физики к современной. Вторая революция, по прогнозам учёного, будет связана уже не с теорией, а с практическим применением этих знаний — в первую очередь в области сверхмощных вычислений. Страны и корпорации, которые не успеют перестроиться, рискуют оказаться в глубоком технологическом отставании.

Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что развитие ИИ может заметно перестроить рынок труда. По его словам, сценарий, при котором миллионы людей в мире лишатся работы или будут вынуждены сменить сферу деятельности, вполне реален.