Перес выиграл досрочные выборы президента мадридского «Реала»

В мадридском «Реале» завершилось голосование на досрочных выборах президента клуба. На пост главы «сливочных» претендовали действующий президент Флорентино Перес и бизнесмен Энрике Рикельме. Голосование завершилось в 21:00 по московскому времени, последними свои бюллетени опустили члены избирательной комиссии.

Ожидается, что окончательные результаты станут известны около полуночи по московскому времени. По данным экзит-полов, Перес набирает уверенно лидирует, набирая 65,95% голосов. Его соперника поддержали 34,05% проголосовавших.

Избирательный участок. Фото © Х / Real Madrid C.F.

Досрочные выборы прошли на фоне затянувшегося кризиса в клубе. Часть болельщиков выступала за отставку Переса и требовала смены руководства.

Во время предвыборной кампании кандидаты активно представляли свои проекты развития команды. В частности, Рикельме заявлял, что в случае победы попытается организовать переход нападающего Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити». Однако в Англии эти данные опровергли.

Ранее стало известно, что в окончательную заявку сборной Испании на чемпионат мира 2026 года не вошёл ни один футболист мадридского «Реала». Такое произошло впервые с Евро-2021. На фоне неудачных результатов последних лет этот факт многие болельщики восприняли как ещё одно свидетельство кризиса в «королевском» клубе.