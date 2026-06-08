Рекордсмен Дюплантис впервые с 2023 года остался без золота из-за грядущей свадьбы

Двукратный олимпийский чемпион и действующий рекордсмен мира в прыжках с шестом Арман Дюплантис не смог выиграть домашний этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме. Шведский спортсмен дважды не сумел преодолеть планку на высоте 6 метров, а затем не реализовал попытку на 6,05 м. С результатом 5,80 м он занял второе место.

После соревнований Дюплантис извинился перед болельщиками и признался, что сейчас его мысли во многом связаны с предстоящей свадьбой.

Победу на турнире одержал Кертис Маршалл, взявший высоту 5,90 м. Бронзовую медаль завоевал Баптист Тьери с результатом 5,80 м.

Для Дюплантиса это первое поражение за 40 соревнований. Последний раз швед уступал в июле 2023 года на турнире в Монако из-за травмы бедра.