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Регион
7 июня, 21:02

Рекордсмен Дюплантис впервые с 2023 года остался без золота из-за грядущей свадьбы

Арман Дюплантис. Обложка © ТАСС / АР / Matthias Schrader

Арман Дюплантис. Обложка © ТАСС / АР / Matthias Schrader

Двукратный олимпийский чемпион и действующий рекордсмен мира в прыжках с шестом Арман Дюплантис не смог выиграть домашний этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме. Шведский спортсмен дважды не сумел преодолеть планку на высоте 6 метров, а затем не реализовал попытку на 6,05 м. С результатом 5,80 м он занял второе место.

После соревнований Дюплантис извинился перед болельщиками и признался, что сейчас его мысли во многом связаны с предстоящей свадьбой.

Победу на турнире одержал Кертис Маршалл, взявший высоту 5,90 м. Бронзовую медаль завоевал Баптист Тьери с результатом 5,80 м.

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Для Дюплантиса это первое поражение за 40 соревнований. Последний раз швед уступал в июле 2023 года на турнире в Монако из-за травмы бедра.

Напомним, в марте Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд, преодолев высоту 6,31 м. Предыдущее достижение (6,30 м) было установлено им же в сентябре 2025 года на чемпионате мира в Токио.

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Артём Гапоненко
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