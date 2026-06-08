Кожа выдаёт скрытые болезни: Какие пигментные пятна нельзя игнорировать в пожилом возрасте

Пигментные пятна на коже у пожилых людей нередко списывают на возрастные изменения. Однако не всегда такие образования оказываются безобидными. Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе в беседе с Life.ru объяснила, в каких случаях пигментация может быть поводом для дополнительного обследования.

Старческие пятна действительно появляются у многих людей с возрастом. Но это не универсальное правило. Если присмотреться, у многих пожилых людей кожа остаётся достаточно чистой. Одни пятна создают лишь эстетические неудобства, другие могут указывать на определённые нарушения в организме. Виолетта Пурцхванидзе Врач-онколог

По словам специалиста, в некоторых случаях выраженная пигментация может быть связана со снижением местного иммунитета кожи или заболеваниями вирусной природы. Такие изменения требуют внимания специалиста и своевременной диагностики.

Кроме того, появление пигментных пятен иногда сопровождает аутоиммунные процессы, заболевания щитовидной железы или печени. Именно поэтому игнорировать подобные изменения кожи не рекомендуется даже тогда, когда они не вызывают физического дискомфорта.

Самостоятельно определить природу образования практически невозможно. Для этого необходим осмотр врача.

Специалист оценивает внешний вид пятна, его структуру, форму, границы и расположение относительно поверхности кожи. В некоторых случаях речь может идти не о пигментации как таковой, а о кератомах или других кожных образованиях, требующих наблюдения и лечения.

По словам онколога, особенно внимательно к новым пигментным изменениям следует относиться людям старшего возраста, поскольку они могут служить маркерами скрытых процессов в организме.

У молодых людей пигментные пятна часто возникают на фоне гормональных изменений, беременности, заболеваний щитовидной железы или приёма некоторых лекарственных препаратов. В пожилом возрасте причины могут быть более разнообразными, поэтому начинать следует с консультации специалиста и выяснения источника проблемы.

Современные методы лечения позволяют успешно корректировать многие виды пигментации. При необходимости врач может назначить медикаментозную терапию, а также процедуры лазерной или фототерапии. Выбор метода зависит от причины появления пятен и результатов обследования.

«Кожа — это своеобразная лакмусовая бумажка организма. Она часто первой сигнализирует о внутренних изменениях, поэтому любые новые или необычные пигментные образования лучше показать специалисту», — подчеркнула Пурцхванидзе.

Ранее Life.ru писал, что риск развития рака кожи увеличивается с возрастом. При этом специалисты напоминают: любые новые пятна, быстро растущие образования или изменения уже существующих родинок требуют консультации дерматолога или онколога независимо от возраста пациента.