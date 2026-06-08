В Подмосковном Щёлкове сотрудница проката автомобилей обманула клиентов на крупную сумму и скрылась вместе с транспортом. Как пишет Mash, речь может идти о сотнях машин и ущербе, оцениваемом почти в полмиллиарда рублей.

30-летняя Анна руководила схемой, при которой владельцы передавали ей автомобили для сдачи в аренду, а она выплачивала им процент от дохода. Сначала участниками становились знакомые и родственники, затем к программе подключились новые клиенты, приобретавшие автомобили в кредит специально для участия в схеме.

Работница проката автомобилей в Подмосковье обманула клиентов на полмиллиарда. Видео © Telegram / Mash

По словам пострадавших, некоторое время выплаты поступали стабильно, однако позже женщина исчезла вместе с машинами. Часть автомобилей впоследствии обнаружили в автоломбардах.

По предварительным данным, пострадали более 20 человек, передавших около 200 автомобилей. Возбуждено два уголовных дела, подозреваемую продолжают разыскивать.

Ранее Life.ru рассказывал про 35-летнюю жительница Рязани, которая продавала знакомым технику Apple по ценам заметно ниже рыночных. Покупателям она рассказывала о якобы выгодных поставках через «свои каналы». Сначала клиенты действительно получали смартфоны и ноутбуки по сниженной стоимости, однако позже предпринимательница начала затягивать исполнение обещаний, а затем и вовсе исчезла. Суммарный ущерб оценивается минимум в 8 миллионов рублей. В итоге СМИ выяснили, что женщина оказалась лудоманкой. Её зовут Юлия. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.