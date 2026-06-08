Девушку, которую боец СВО позвал замуж прямо в реанимации, перевезли в Ярославль

Девушку по имени Анастасия, которой боец ВС РФ сделал предложение прямо в реанимации, перевезли из горловской клиники в Ярославскую областную больницу, сообщает RT. По данным издания, она пострадала при террористической атаке ВСУ на автобус в Енакиеве (ДНР).

Анастасия с главврачом горловской больницы №2. Фото © Telegram / RT на русском

Во время удара Анастасия закрыла собой своего девятилетнего сына, который уже выписан и находится дома. Врачи спасли жизнь девушки, она перенесла несколько операций, однако остаётся в тяжёлом состоянии. По дороге в Ярославскую область у неё держалась высокая температура.

Напомним, 3 июня в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Енакиеве погибли восемь человек. Анастасии удалось выжить, она попала в реанимацию. Там российский военный сделал ей предложение.