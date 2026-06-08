Землетрясение магнитудой 7,8 на Филиппинах унесло уже 15 жизней

На Филиппинах в результате землетрясения погибли по меньшей мере 15 человек, более сотни пострадали. Об этом сообщило управление гражданской обороны. Магнитуду природного катаклизма оценили в 7,8.

Больше всего погибших — в регионе Сокксксархен на юге страны и на острове Минданао. По разным данным, раненых от 129 до более чем 200 человек, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на чиновников. Российское посольство на Филиппинах пока не получало данных о пострадавших россиянах.

В городе Генерал-Сантос, который находится недалеко от эпицентра, разрушены больше 20 зданий. Во многих из них были магазины и офисы. Международный аэропорт города временно закрыли.