Землетрясение магнитудой 7,8 на Филиппинах унесло уже 15 жизней
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На Филиппинах в результате землетрясения погибли по меньшей мере 15 человек, более сотни пострадали. Об этом сообщило управление гражданской обороны. Магнитуду природного катаклизма оценили в 7,8.
Больше всего погибших — в регионе Сокксксархен на юге страны и на острове Минданао. По разным данным, раненых от 129 до более чем 200 человек, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на чиновников. Российское посольство на Филиппинах пока не получало данных о пострадавших россиянах.
В городе Генерал-Сантос, который находится недалеко от эпицентра, разрушены больше 20 зданий. Во многих из них были магазины и офисы. Международный аэропорт города временно закрыли.
Землетрясение случилось утром 8 июня, в 7:37 по местному времени (это 2:37 ночи по Москве). Эпицентр был у побережья Генерал-Сантоса. После землетрясения в нескольких странах — на Филиппинах, в Индонезии, Японии и Австралии — объявляли угрозу цунами. Часть предупреждений уже сняли. Небольшие волны высотой до 1,4 метра заметили в шести районах Минданао. Также зафиксировали 138 повторных подземных толчков (афтершоков) магнитудой от 1,3 до 6,7.
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