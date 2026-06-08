Почти без звука: Боец Артист рассказал о новых «дронах-шептунах» на службе у ВСУ

ВСУ начали применять новые беспилотники, которые почти не издают шума во время полёта. Об этом РИА Новости рассказал замкомандира взвода гаубичной батареи 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Артист.

По его словам, такие аппараты удаётся услышать только в последний момент — когда они уже находятся совсем рядом, на подлёте. Боец уточнил, что конструкция у этих дронов максимально простая. Корпус делают из плотного пенопласта, в котором проделывают отверстия, чтобы облегчить аппарат. Сверху конструкцию затягивают плёнкой.

«Плюс фюзеляж, дешевый моторчик, подвес и камера. Вот и все», — рассказал Артист нашим коллегам из РИА Новости.

По его словам, беспилотник полностью электрический. Именно это снижает уровень шума и делает аппарат сложнее заметным на расстоянии. В таких условиях, отметил военнослужащий, особенно важны внимательность и быстрая реакция. Главное — держать автомат наготове и реагировать даже на самый слабый посторонний звук.