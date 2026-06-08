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8 июня, 09:10

Армия России освободила населённый пункт Химик в ДНР

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

ВС России освободили населённый пункт Химик (Донецкая Народная Республика) в зоне специальной военной операции. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Заслуга принадлежит бойцам «Южной» группировки войск, благодаря решительным действиям которых удалось взять село под контроль.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Шевченко в Харьковской области. Взять село под контроль удалось благодаря решительным действия группировки войск «Север».

Напомним, Армия России полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и контролирует более 85% ДНР.

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Никита Никонов
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