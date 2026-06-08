Смертоносный русский «квартет» сжёг топливные склады и логова ВСУ в 139 районах
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Российские войска за сутки нанесли удары по объектам, используемым ВСУ, в 139 районах. Согласно сводке Минобороны РФ, под удары попали склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных легионеров.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ», — доложили в министерстве.
В Минобороны добавили, что за минувшие сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 634 беспилотных летательных аппарата самолётного типа Вооружённых сил Украины. Помимо этого ВС России освободили населённый пункт Химик (Донецкая Народная Республика) в зоне специальной военной операции.
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