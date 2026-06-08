Смертоносный русский «квартет» сжёг топливные склады и логова ВСУ в 139 районах

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам, используемым ВСУ, в 139 районах. Согласно сводке Минобороны РФ, под удары попали склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных легионеров.