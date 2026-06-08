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8 июня, 10:41

Захарова заявила о репрессиях против оппозиции на выборах в Армении

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Парламентская кампания и голосование в Армении проходили в обстановке жёсткого давления на оппозиционные силы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, под преследования попали оппозиционные партии и движения, их активисты и сторонники. Отдельно Захарова упомянула Армянскую апостольскую церковь, которую, как она отметила, традиционно глубоко почитают в стране.

«Под “каток” преследований попала и традиционно глубоко почитаемая в стране Армянская апостольская церковь», — заявила представитель МИД РФ.

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Оппозиция Армении обвинила власти в «выборной карусели» на голосовании

Захарова назвала происходившее «грубым попранием» демократических принципов и процедур свободных выборов. Давление было направлено прежде всего на силы, выступающие за укрепление союза с Россией и участие Армении в евразийской интеграции, включая ЕАЭС и ОДКБ.

Также в МИД РФ заявили, что под ударом оказались противники курса на сближение с Евросоюзом. Захарова охарактеризовала этот курс как тупиковый и напомнила, что ЕС, по оценке Москвы, проводит враждебную линию против России.

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Комментарий прозвучал на фоне обсуждения внешнеполитического курса Армении после недавних парламентских выборов. По предварительным данным, правящая партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном получила около 49 % голосов, что составляет почти половину избирателей. На втором месте оказалась оппозиционная партия «Сильная Армения» с примерно 23 % голосов, третье место занял блок бывшего президента Роберта Кочаряна. Уже ясно, что отсутствие чёткого большинства осложняет возможности правительства по принятию ключевых решений, включая вопросы мирного процесса и проведение внутренних реформ.

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Марина Фещенко
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