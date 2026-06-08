Захарова заявила о репрессиях против оппозиции на выборах в Армении

Парламентская кампания и голосование в Армении проходили в обстановке жёсткого давления на оппозиционные силы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, под преследования попали оппозиционные партии и движения, их активисты и сторонники. Отдельно Захарова упомянула Армянскую апостольскую церковь, которую, как она отметила, традиционно глубоко почитают в стране.

«Под “каток” преследований попала и традиционно глубоко почитаемая в стране Армянская апостольская церковь», — заявила представитель МИД РФ.

Захарова назвала происходившее «грубым попранием» демократических принципов и процедур свободных выборов. Давление было направлено прежде всего на силы, выступающие за укрепление союза с Россией и участие Армении в евразийской интеграции, включая ЕАЭС и ОДКБ.

Также в МИД РФ заявили, что под ударом оказались противники курса на сближение с Евросоюзом. Захарова охарактеризовала этот курс как тупиковый и напомнила, что ЕС, по оценке Москвы, проводит враждебную линию против России.

Комментарий прозвучал на фоне обсуждения внешнеполитического курса Армении после недавних парламентских выборов. По предварительным данным, правящая партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном получила около 49 % голосов, что составляет почти половину избирателей. На втором месте оказалась оппозиционная партия «Сильная Армения» с примерно 23 % голосов, третье место занял блок бывшего президента Роберта Кочаряна. Уже ясно, что отсутствие чёткого большинства осложняет возможности правительства по принятию ключевых решений, включая вопросы мирного процесса и проведение внутренних реформ.