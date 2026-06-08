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Регион
8 июня, 11:40

«Доски для гроба»: В Китае назвали политиков, подтолкнувших Зеленского к конфликту с РФ

Sohu: Джонсон и фон дер Ляйен обманули Зеленского, подтолкнув к конфликту

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен китайское издание Sohu назвало обманщиками Владимира Зеленского. Именно эти политики, по мнению аналитиков, толкают Украину в затяжной конфликт.

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В КНР напомнили, что в 2022 году Москва и Киев почти подписали мир в Стамбуле, но Джонсон убедил Зеленского продолжать боевые действия, пообещав поддержку Запада, а сам вернулся в безопасную Британию. Чем больше хаоса на континенте, тем комфортнее Лондону. Тем временем Фон дер Ляйен опустошила бюджет Евросоюза, а расплачиваются простые европейцы.

«Западные политики говорят «поддержка», но для Украины каждое отправленное оружие равносильно доске для гроба», — цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».

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Ранее Владимир Зеленский выбил у «евротройки» обещание выпускать дальнобойное оружие и ПВО. Великобритания, Франция и Германия договорились вместе производить для Украины оружие.

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Борис Эльфанд
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