Суд изъял участок дроппера, на чью карту Долина положила миллионы для мошенников

В Москве суд изъял земельный участок площадью 787 квадратных метров у женщины-дроппера, на карту которой певица Лариса Долина переводила деньги по требованию мошенников. Об этом сказано в материалах дела, с ними ознакомился телеканал «Рен-ТВ».

Как пояснил председатель московской коллегии адвокатов Павел Зайцев, недвижимость выставят на торги. В случае если полученные с продажи деньги превысят сумму исковых требований, то ответчику вернут оставшиеся средства. С обвиняемой уже взыскали 13 миллионов рублей неосновательного обогащения, а также 1,8 миллиона рублей в счёт процентов по иску певицы.