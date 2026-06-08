Суд изъял участок дроппера, на чью карту Долина положила миллионы для мошенников
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В Москве суд изъял земельный участок площадью 787 квадратных метров у женщины-дроппера, на карту которой певица Лариса Долина переводила деньги по требованию мошенников. Об этом сказано в материалах дела, с ними ознакомился телеканал «Рен-ТВ».
Как пояснил председатель московской коллегии адвокатов Павел Зайцев, недвижимость выставят на торги. В случае если полученные с продажи деньги превысят сумму исковых требований, то ответчику вернут оставшиеся средства. С обвиняемой уже взыскали 13 миллионов рублей неосновательного обогащения, а также 1,8 миллиона рублей в счёт процентов по иску певицы.
Напомним, в 2024 году Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые несколько месяцев убеждали её выполнять их требования. Звонки поступали с Украины. Аферисты заверили Долину, что ей нужно перевести деньги на так называемый «безопасный счёт». Под этим предлогом певица лишилась всех сбережений. Затем артистку также убедили продать квартиру за 112 млн. В апреле текущего года Долина подала иск в суд Москвы о возмещении имущественного вреда к курьеру мошенников и другим фигурантам дела.
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