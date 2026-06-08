Импульсивное решение: Почему Трамп выбрал Феофила III посредником между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп неожиданно выбрал посредником для российско-украинских переговоров греко-православного патриарха Иерусалима Феофила III. Это импульсивное решение, которое связано не с дипломатическими выгодами, а с желанием переложить ответственность, уверен политолог Алексей Макаркин.

По его словам, американский лидер стремится дистанцироваться от роли главного переговорщика, а просто так отстраниться нельзя, нужно найти человека, на которую можно перевести эту функцию. Феофил III, по мнению эксперта, действительно обладает авторитетом. Он поддерживает отношения и с Москвой, и с Константинополем, что делает его потенциально приемлемой фигурой.

«У него неплохие отношения с Московским патриархатом. Иерусалимская церковь не признаёт ПЦУ. Но при этом он грек, у него греческий паспорт, он не хочет портить отношения с Константинополем. Он маневрирует», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее Дональд Трамп убедил патриарха Феофила III стать ещё одним посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией. Священнослужитель должен лично пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным до конца июня.