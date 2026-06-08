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Регион
8 июня, 13:37

«Подлизываются к диктатору»: Поездка Зеленского в Лондон вызвала отвращение на Западе

Журналист Боуз раскритиковал Мерца, Стармера и Макрона за встречу с Зеленским

Обложка © X / bundeskanzler

Обложка © X / bundeskanzler

Ирландский журналист Чей Боуз назвал встречу лидеров Германии, Франции и Британии с Владимиром Зеленским «подлизыванием к диктатору». Пост с мнением на этот счёт он опубликовал социальной сети X.

«Трое самых непопулярных «лидеров» Европы за последнее поколение, подлизывающихся к диктатору, который не участвовал в выборах уже более семи лет. Вот как выглядит «защита демократии» в умирающей Европе»,написал публицист.

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Напомним, что по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Лондоне 7 июня премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц обозначили пять условий для урегулирования украинского конфликта. Кроме того, лидеры трёх стран договорились наладить совместное производство для киевского режима дальнобойного вооружения и систем противовоздушной обороны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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