«Подлизываются к диктатору»: Поездка Зеленского в Лондон вызвала отвращение на Западе
Журналист Боуз раскритиковал Мерца, Стармера и Макрона за встречу с Зеленским
Обложка © X / bundeskanzler
Ирландский журналист Чей Боуз назвал встречу лидеров Германии, Франции и Британии с Владимиром Зеленским «подлизыванием к диктатору». Пост с мнением на этот счёт он опубликовал социальной сети X.
«Трое самых непопулярных «лидеров» Европы за последнее поколение, подлизывающихся к диктатору, который не участвовал в выборах уже более семи лет. Вот как выглядит «защита демократии» в умирающей Европе», — написал публицист.
Напомним, что по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Лондоне 7 июня премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц обозначили пять условий для урегулирования украинского конфликта. Кроме того, лидеры трёх стран договорились наладить совместное производство для киевского режима дальнобойного вооружения и систем противовоздушной обороны.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.