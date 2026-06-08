«Подлизываются к диктатору»: Поездка Зеленского в Лондон вызвала отвращение на Западе

Ирландский журналист Чей Боуз назвал встречу лидеров Германии, Франции и Британии с Владимиром Зеленским «подлизыванием к диктатору». Пост с мнением на этот счёт он опубликовал социальной сети X.

«Трое самых непопулярных «лидеров» Европы за последнее поколение, подлизывающихся к диктатору, который не участвовал в выборах уже более семи лет. Вот как выглядит «защита демократии» в умирающей Европе», — написал публицист.