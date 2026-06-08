Григоренко: В России не планируют запрещать иностранные нейросети

Использование иностранных нейросетей в России не планируют запрещать. Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в рамках ПМЭФ. По его словам, в готовящемся рамочном законопроекте о государственном регулировании искусственного интеллекта нет запретительных положений.

«Что касается искусственного интеллекта — мы вообще не рассматриваем запреты, в том числе на иностранные нейросети. Цель регулирования, которое сейчас готовим — простимулировать разработку и спрос на отечественные решения. Запретительных положений в законопроекте нет», — приводит комментарий Григоренко ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул, что задача регулирования — не ограничить доступ к зарубежным сервисам, а поддержать российские разработки и увеличить спрос на них. Речь идёт о рамочном законопроекте, который должен определить общие правила работы с технологиями искусственного интеллекта. Таким образом, власти делают ставку не на запреты, а на стимулирование внутреннего рынка ИИ-решений и развитие отечественных продуктов.

Ранее российский президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, рассказал о трёх технологиях, которые уже сейчас определяют будущее всего человечества. По его словам, одной из таких как раз является искусственный интеллект, который в огромной скоростью обрабатывает большие объёмы данных.