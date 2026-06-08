Лавров заявил о тревоге России из-за заявлений госсекретаря США Рубио по Украине

Россию беспокоят высказывания госсекретаря США Марко Рубио перед конгрессом о поддержке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш.

«Нас, безусловно, тревожат заявления, причём государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в конгрессе сказал, что США не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину», — сказал он.

Ранее Лавров заявлял, что украинские власти обязаны вернуть права русскоязычному населению страны. Это условие он назвал одним из самых важных для завершения конфликта. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что американский лидер Дональд Трамп действительно стремится к урегулированию на Украине.