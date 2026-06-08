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8 июня, 16:29

Железнодорожное пригородное сообщение в Крыму частично возобновили

Обложка © VK / ЮППК — Южная пригородная пассажирская компания

Обложка © VK / ЮППК — Южная пригородная пассажирская компания

Пригородное железнодорожное сообщение в Крыму частично восстановлено. Об этом сообщила компания-перевозчик «Южная пригородная пассажирская компания» (ЮППК).

Перевозчик уведомил, что движение на участке Яркая — Симферополь возобновлено в полном объёме, поезда из Евпатории и обратно следуют по расписанию. Также восстановлено движение на участках Урожайная — Симферополь и Армянск — Джанкой.

Для удобства пассажиров, пока на некоторых направлениях электрички временно не ходят, организовано автобусное сообщение. Речь идёт об участках Джанкой — Урожайная и Азовская — Джанкой (в обе стороны). Там, где это возможно, поезда уже вернулись к обычному графику.

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Напомним, что ночью 8 июня украинский беспилотник атаковал тепловоз пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь. В результате удара погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Пассажиры состава не пострадали. После инцидента все поезда в Крыму были остановлены, а находившиеся в них люди эвакуированы.

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Юрий Лысенко
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