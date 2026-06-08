Тим Кук провёл свою последнюю конференцию WWDC, анонса нового iPhone не было

Глава Apple Тим Кук провёл свою заключительную конференцию для разработчиков WWDC 2026. С 31 августа его пост займёт Джон Тернус, а нынешнее мероприятие обошлось без анонса новых смартфонов. Трансляция доступна на YouTube-канале компании.

Ключевым обновлением стала Siri, которую полностью переработали. Теперь голосовой ассистент функционирует на платформе Gemini от Google и носит название Siri AI. Нейросеть взаимодействует с документами, ищет ответы и подбирает инструменты под конкретные запросы, причём все данные остаются на устройстве пользователя. Правда, во время демонстрации работа помощника сопровождалась заметными сбоями. В macOS Golden Bridge новинку интегрировали в поиск Spotlight.

Также была анонсирована iOS 27. Её получат все модели начиная с iPhone 11. Среди новшеств — встроенный эквалайзер для наушников AirPods, позволяющий гибко регулировать звучание.

Функции родительского контроля подверглись расширению. Теперь близкие могут отслеживать длительность использования программ и управлять списком разрешённых контактов.

Также разработчики добавили ползунок прозрачности для визуального эффекта «Жидкое стекло». Кроме того, фирменную систему Apple Intelligence внедрили во все приложения корпорации.

Ранее сообщалось, что к 20-летию iPhone в 2027 году Apple подготовит интерфейс Liquid Glass со стеклянной визуальной эстетикой. А по словам техноблогера Wylsacom, компания также разрабатывает голографические дисплеи. Кроме того, осенью дебютирует первый складной смартфон бренда, созданный прежней командой, и резких перемен в модельном ряду ожидать не приходится. Напомним, что осенью Тим Кук оставит пост главы Apple, а его место займёт Джон Тернус.