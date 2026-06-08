«Два мошенника зависят от подачек»: Журналист из Ирландии безжалостно прошёлся по Зеленскому и Карлу III
Ирландский журналист Боуз назвал Зеленского и Карла III мошенниками
Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Ирландский обозреватель Чей Боуз назвал аудиенцию Владимира Зеленского у короля Британии Карла III «встречей двух мошенников». Своим мнением он поделился с читателями в социальной сети X.
Автор публикации подчеркнул, что эти двое полностью живут за чужой счёт. Он напомним, никто из них не прошёл через процедуру выборов, при этом оба водят за нос британских налогоплательщиков.
Журналист также в свойственной ему саркастичной манере обратился к аудитории. Он посоветовал фолловерам не связываться со стражами порядка при случайной встрече с «двумя попрошайками» на улице, так как в участок в этом случае заберут самих звонивших, а не объект их внимания.
Напомним, сегодня в Лондоне прошла встреча Карла III с Владимиром Зеленским. Экс-эморист поблагодарил монарха, британцев и всё Соединённое Королевство «за неизменную поддержку украинского народа». Этому предшествовали переговоры на Даунинг-стрит, где Зеленский общался с премьером Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануюлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем около часа.
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