Ирландский обозреватель Чей Боуз назвал аудиенцию Владимира Зеленского у короля Британии Карла III «встречей двух мошенников». Своим мнением он поделился с читателями в социальной сети X.

Автор публикации подчеркнул, что эти двое полностью живут за чужой счёт. Он напомним, никто из них не прошёл через процедуру выборов, при этом оба водят за нос британских налогоплательщиков.

Журналист также в свойственной ему саркастичной манере обратился к аудитории. Он посоветовал фолловерам не связываться со стражами порядка при случайной встрече с «двумя попрошайками» на улице, так как в участок в этом случае заберут самих звонивших, а не объект их внимания.