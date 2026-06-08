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Регион
8 июня, 19:58

Потерявший сознание на поле Эриксен начал восстановление дома

Кристиан Эриксен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chriseriksen8

Кристиан Эриксен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chriseriksen8

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал своё самочувствие после потери сознания в товарищеской встрече против Украины. По его словам, сейчас он находится дома вместе с семьёй и чувствует себя нормально.

«Состояние нормальное, я уже начал восстановление. Я хочу всех успокоить: эта ситуация отличалась от того, что произошло в 2021 году», — написал игрок в соцсетях.

Напомним, Эриксен вышел в стартовом составе и в одном из эпизодов внезапно потерял сознание, упав на поле. Игра в Оденсе была остановлена во втором тайме при счёте 2:1 в пользу датчан.

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12 июня 2021 года футболист уже переживал похожую ситуацию в матче против Финляндии на чемпионате Европы. Тогда он перенёс остановку сердца и был экстренно госпитализирован после оказания помощи прямо на поле.

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Артём Гапоненко
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