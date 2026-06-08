Потерявший сознание на поле Эриксен начал восстановление дома

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал своё самочувствие после потери сознания в товарищеской встрече против Украины. По его словам, сейчас он находится дома вместе с семьёй и чувствует себя нормально.

«Состояние нормальное, я уже начал восстановление. Я хочу всех успокоить: эта ситуация отличалась от того, что произошло в 2021 году», — написал игрок в соцсетях.

Напомним, Эриксен вышел в стартовом составе и в одном из эпизодов внезапно потерял сознание, упав на поле. Игра в Оденсе была остановлена во втором тайме при счёте 2:1 в пользу датчан.

12 июня 2021 года футболист уже переживал похожую ситуацию в матче против Финляндии на чемпионате Европы. Тогда он перенёс остановку сердца и был экстренно госпитализирован после оказания помощи прямо на поле.