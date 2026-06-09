«Изучите душу, а не лицо»: Какие дефекты скрывают дизайнерским ремонтом квартир

Светлая кухня, ровные стены, стильная подсветка и ванная как из Pinterest часто заставляют покупателей забыть об осторожности. Однако риелтор и эксперт по недвижимости Леся Твелина предупреждает: чем эффектнее выглядит квартира, тем внимательнее её нужно проверять перед покупкой.

Свежий ремонт способен решить реальные проблемы квартиры — заменить проводку, сантехнику или устранить последствия потопа. Но нередко он лишь маскирует старые дефекты. Пятно после протечки закрашивают, трещину прячут за мебелью, сырость перебивают ароматизаторами, а потолок после затопления даже не просушивают. На фотографиях такая квартира выглядит дорого, но уже в первые месяцы проживания может потребовать серьёзных вложений. Леся Твелина Риелтор, эксперт по недвижимости

Первое, на что советует обратить внимание эксперт, — следы влаги. Плесень не возникает сама по себе. Её причиной могут быть проблемы с вентиляцией, промерзание стен, протекающие трубы, межпанельные швы или неправильно установленные окна. Если квартира выглядит идеально, но в санузле нет доступа к коммуникациям, это повод насторожиться.

Не менее важно проверить электрику. Дизайнерская подсветка ничего не говорит о состоянии проводки. Во вторичном жилье стоит уточнить, менялись ли кабели, рассчитана ли сеть на современную нагрузку, есть ли отдельные линии для мощной техники и заземление. Важно понимать, что в случае неисправности к соединениям должен быть доступ для ремонта.

Сантехнические проблемы тоже часто скрываются за красивой отделкой. Покупатель видит новую плитку, но не замечает состояние стояков, гидроизоляции и канализационных соединений. Особенно осторожно стоит относиться к санузлам, где все коммуникации полностью зашиты. При аварии такой ремонт придётся буквально разбирать по частям.

Отдельное внимание следует уделить перепланировке. Объединённая кухня, перенос мокрых зон, расширение санузла или демонтаж вентиляционных коробов должны быть официально согласованы и отражены в документах.

«Изучайте душу квартиры, а не её лицо. Откройте люки, загляните в углы, проверьте места возле стояков и оконных откосов. Попросите документы на перепланировку, уточните историю заливов и ремонта коммуникаций. А перед покупкой желательно пригласить специалиста по ремонту и поговорить с соседями», — советует эксперт.

По словам Твелиной, свежая краска и дорогая плитка могут создать правильное первое впечатление, но именно скрытые дефекты становятся причиной самых серьёзных расходов после покупки жилья.

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