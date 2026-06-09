Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал итоги встречи Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне. По его словам, результаты переговоров выглядят нелепо. Он отметил, что единственным видимым итогом стала общая фотография участников у дома на Даунинг-стрит.

«То есть они собрались, только чтобы объявить, что должно быть перемирие, заморозка конфликта, а российские активы останутся заблокированы? Это результат напряжённых обсуждений по проекту «Украина»? Это просто нелепо», — сказал он.

Христофору также заявил, что лидеры Британии, Франции и Германии водят всех за нос и издеваются над своими гражданами. По его мнению, они тратят время и деньги на поездки, а в итоге выдают лишь идею прекращения огня, попутно отнимая время и у России.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Лондоне договорились координировать поставки Киеву дальнобойного оружия и систем ПВО, а также наметили пять условий для заключения мирного соглашения.