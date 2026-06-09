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Регион
9 июня, 09:40

Зеленский предостерёг Лондон от «ошибок» из-за украинских флагов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский раскритиковал решение британских муниципалитетов снять украинские флаги, назвав это «ошибкой», которая грозит разрушить дружбу. В беседе с The Guardian экс-комик предостерёг от действий, способных подорвать крепкие связи.

«Иногда маленькие ошибки могут разрушить крепкую дружбу или важные связи. Я думаю, люди должны избегать ошибок, не делать ничего, что может разрушить дружбу», — сказал Зеленский, комментируя решение партии «Реформы Великобритании» убрать украинские флаги со зданий муниципальных советов.

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А на днях в Лондоне прошла встреча Карла III с Зеленским. Экс-юморист поблагодарил монарха, британцев и всё Соединённое Королевство «за неизменную поддержку украинского народа». Этому предшествовали переговоры на Даунинг-стрит, где Зеленский общался с премьером Британии Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем около часа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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