В ходе боёв за село Новоподгородное в Днепропетровской области произошёл необычный эпизод. Однажды украинский военнослужащий, не имея при себе оружия, приблизился к позициям российских войск и попросил воды. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал командир штурмового отряда Дамир Чапаев.

«Самое запоминающееся, это когда украинский солдат пришёл к нашему солдату и попросил у него воды. Без оружия, без автомата. Бывало и такое. Сидели друг от друга в 20 метрах. И уже и с той стороны уставший, и с этой стороны уставший. Просто подошёл, попросил воды попить», — поделился он.

В боях за Новоподгородное участвовали подразделения 433-го мотострелкового полка. Также задействовали разведчиков 1435-го полка. Оба подразделения входят в 27-ю гвардейскую дивизию. Она действует в составе группировки войск «Центр». Штурмовые группы выдвигались небольшими отрядами через открытую местность, лесополосы и инженерные заграждения. Пути отслеживались с воздуха с помощью дронов, а сапёры разминировали подходы.

Командир взвода Александр Яковлев отметил, что бойцы не знали маршрута — шли практически вслепую. Потом уже сами объясняли товарищам, как и где проходить. Перед решающим штурмом были оборудованы промежуточные точки для размещения личного состава, помощи раненым и снабжения подразделений. Штурмовик Александр Турушев признался, что это было его первое задание.

«Честно, ни о чём не думал. Просто надо было выполнить задание, и всё. И живым остаться, самое главное. Потому что знал, что за мной идут люди. И нужно было подготовить место, где можно раненого перевязать. И чтобы когда люди придут, могли покушать. Было где переночевать. Вот об этом думал», — рассказал он.

По словам Чапаева, украинские подразделения применяли тактику выявления огневых точек с последующим наведением беспилотников на обнаруженные позиции. Как только по сектору открывали ответный огонь, вступали в работу дроны.

А ранее Life.ru сообщал, что российские войска за неделю освободили два населённых пункта в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, Тихоновку в ДНР освободили бойцы Южной группировки. Второй посёлок — Комсомольское в Запорожской области — заняли силы группировки «Восток».