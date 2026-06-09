Главным куратором убийства в Строгино оказался 19-летний призёр по робототехнике

В Москве по делу об убийстве предпринимательницы в районе Строгино задержан предполагаемый организатор преступной схемы — 19-летний студент. Его и ещё одного фигуранта уже доставили к следователям. Об этом стало известно SHOT.

Эмиль К., задержанный по делу об убийстве в Строгино. Фото © Telegram / SHOT

Следственные органы установили предполагаемого координатора убийства предпринимательницы в столичном районе Строгино. Им оказался 19-летний студент по имени Давид И., который сейчас задержан. Молодой человек проживает в подмосковном Долгопрудном. Ранее он становился призёром международного конкурса по робототехнике и легоконструированию.

Как утверждается, именно он выстраивал схему преступления: подбирал курьеров, распределял роли между участниками и контролировал их действия. Отдельно сообщается, что фигурант также мог заниматься сбытом похищенного имущества после совершения преступления.

В рамках расследования задержан ещё один подозреваемый — 19-летний Эмиль К., который, по предварительным данным, выполнял роль курьера. Дело расследуется следственными органами Следственного комитета по Москве. Проверяется роль каждого из участников и возможные дополнительные эпизоды.

Напомним, что 14 марта в Москве произошло убийство 48-летней предпринимательницы во время ограбления квартиры на Строгинском бульваре. 16-летняя дочь погибшей стала жертвой аферистов, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили её впустить «оперативника» для проведения якобы розыскных мероприятий. После этого злоумышленник проник в квартиру и начал вскрывать сейф, а затем, по данным следствия, попытался скрыть следы преступления. Часть из них занималась выносом и передачей похищенных ценностей, включая деньги и ювелирные изделия, которые позже переправлялись через посредников. Также установлены другие участники схемы — курьеры и посредники, через которых проходили похищенные деньги и украшения. Следствие продолжает устанавливать роли каждого из фигурантов и проверяет возможную причастность новых лиц.