Нижний Новгород примет третий этап Гран-при Российской Дрифт Серии

Третий этап Гран-при Российской Дрифт Серии пройдёт 13 и 14 июня на автодроме «Нижегородское кольцо». Для RDS GP эта трасса особенная: именно Нижний Новгород чаще других принимал этапы главного чемпионата страны по дрифту.

В этом сезоне пилоты поедут по классической конфигурации оцениваемого участка. У трассы непростой характер: длинные дуги, резкие перекладки и сложный финиш с подъёмом в горку. Ошибки здесь дорого стоят даже опытным участникам.

Одним из главных фаворитов этапа станет Георгий Чивчян из команды Takayama Forward Auto. Он уже является рекордсменом по числу побед на «Нижегородском кольце» и в 2026 году может выиграть здесь в девятый раз.

Дополнительная интрига связана с Аркадием Цареградцевым. Лидер команды «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» дошёл до финала на первом этапе сезона, но на втором остановился в ТОП-8. В Нижнем Новгороде он будет бороться не только за очки, но и за подтверждение статуса одного из сильнейших дрифтеров страны.

В числе претендентов на победу также называют пилотов Fresh Racing — Томми Кайли и Дамира Идиятулина. Ирландец уже громко заявил о себе: выиграл дебютный этап на Moscow Raceway и стал вторым на «Игора Драйв». Теперь ему предстоит адаптироваться к ещё одной новой трассе, которую многие соперники знают годами.

Для Идиятулина этап тоже будет важным. На предыдущем этапе в Санкт-Петербурге он выиграл квалификацию, но в дуэлях с напарником Томми Кайли пока уступал. В Нижнем Новгороде у него появится шанс переломить эту внутреннюю историю и побороться за первую победу в сезоне.

Отдельное внимание будет приковано к Артёму Лейтису. В Петербурге пилот Carville Racing впервые в карьере пробился в полуфинал и показал, что способен бороться с лидерами. Вместе с Антоном Козловым, Иваном Пальминым и Дмитрием Щербиной он может стать одним из сюрпризов этапа.

Для Lukoil Racing Drift Team уик-энд на NRing станет новой возможностью проверить машины, подготовленные к сезону. Григорий Гусев, Андрей Астапов и Данила Воробьёв будут бороться за призовые места на новых дрифт-карах команды.

По wild card в этапе примут участие два пилота Открытого чемпионата РДС. Александр Леонов на BMW E92 уже знаком зрителям по выступлению в Санкт-Петербурге, а бронзовый призёр RDS Open PRO сезона-2025 Сергей Корнеев на Toyota Supra A80 дебютирует в главном чемпионате страны.

Продолжится и юниорская программа. Российская Дрифт Серия вместе с Aimol Junior проводит летние учебно-тренировочные сборы для пилотов от 8 до 15 лет. После этапа на «Игора Драйв» молодые участники выйдут на трассу в Нижнем Новгороде.

Среди них — 14-летний Степан Попов на Toyota Mark II и 12-летний Арсений Цареградцев. На петербургском этапе Арсений выиграл и квалификацию, и парные заезды, поэтому теперь попробует закрепить успех на новой для юниоров трассе.

Квалификационные и парные заезды в сезоне-2026 оценивают судьи Антон Новиков, Андрей Паули и Дмитрий Ермохин. Четвёртый судья, который занимается аналитикой повторов, меняется от этапа к этапу — так серия готовит новые судейские кадры.

Следить за этапом можно будет на трибунах автодрома и в прямом эфире RDS TV. Квалификацию покажут бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.