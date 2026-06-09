Поезд Москва – Симферополь отменили за два дня до отправления

Компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), осуществляющая железнодорожные перевозки, сообщила об отмене рейса поезда № 97/98 Москва – Симферополь. Отмена касается состава, запланированного к отправлению в Крым 11 июня в 00:55.

«Отменяется, в связи с тем, что ранее рейс этого поезда в Москву был отменён», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится информирование пассажиров о произошедшей отмене рейсов. Владельцам билетов будет предложена альтернатива в виде отправления в Крым другими поездами. Кроме того, пассажиры имеют право на возврат проездных документов без удержания каких-либо сборов.