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9 июня, 14:57

Поезд Москва – Симферополь отменили за два дня до отправления

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), осуществляющая железнодорожные перевозки, сообщила об отмене рейса поезда № 97/98 Москва – Симферополь. Отмена касается состава, запланированного к отправлению в Крым 11 июня в 00:55.

«Отменяется, в связи с тем, что ранее рейс этого поезда в Москву был отменён», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится информирование пассажиров о произошедшей отмене рейсов. Владельцам билетов будет предложена альтернатива в виде отправления в Крым другими поездами. Кроме того, пассажиры имеют право на возврат проездных документов без удержания каких-либо сборов.

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Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва – Симферополь. В результате происшествия машинист получил ранения, его помощник погиб. Никто из пассажиров не пострадал. Из-за инцидента движение по Крымской железной дороге было остановлено. Военный эксперт Леонков счёл, что Запад может быть причастен к атаке на поезд.

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Наталья Демьянова
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