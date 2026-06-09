Боец СВО и его раненная в Енакиеве невеста планируют расписаться в больнице

Кирилл, участник спецоперации, сделал предложение своей невесте прямо в реанимации. Пара планировала сыграть свадьбу 10 июня, но планы нарушила трагедия. Анастасия ехала на торжество, однако получила тяжёлые ранения при ударе ВСУ по автобусу в Енакиеве (ДНР). Она в момент атаки закрыла собой девятилетнего сына.

Кирилл и Анастасия. Фото © Telegram / RT на русском

«Я сделал ещё раз предложение в реанимации, чтобы ещё раз показать: она моя девочка», — рассказал Кирилл в интервью RT.

По его словам, вместе они год, хотя заочно знали друг друга давно. Раньше он боялся подойти, но в прошлый отпуск набрался смелости и написал. Оказалось, Настя тоже давно за ним наблюдала.

В день обстрела боец был на задании. Увидев множество пропущенных звонков, он перезвонил и узнал страшную новость от директора фирмы, где работает невеста. Кирилл настоял перед командиром на досрочном отпуске и сразу поехал в Горловку. В больницу его не пускали около трёх часов, но он не уходил. Врачи сдались. Первым делом Кирилл успокоил возлюбленную: с её сыном всё в порядке, он на связи с мальчиком.

Сейчас ждут новый паспорт для Анастасии — старый сгорел в автобусе. Расписаться планируют прямо в медучреждении. Пострадавшей сделали очередную операцию, она чувствует себя лучше и уже смогла посидеть на кровати.

Напомним, 3 июня в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Енакиеве погибли восемь человек. Анастасии удалось выжить, она попала в реанимацию. Там российский военный сделал ей предложение.