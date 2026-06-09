Появились подробности взрыва в Москве, при котором пострадал подросток
Юному химику из Коптево оторвало три пальца при эксперименте с красным фосфором
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Семиклассник, пострадавший от домашнего химического эксперимента с красным фосфором, останется без трёх пальцев. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Во время опыта произошёл взрыв. На шум в комнату прибежала мать школьника, оказала сыну первую помощь и вызвала скорую. Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него множественные осколочные ранения лица, шеи, туловища, рук и ног.
Самые тяжелые повреждения пришлись на кисть. По данным медиков, у подростка открытый перелом, три пальца были оторваны. Сейчас ребёнок находится под наблюдением специалистов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Вероятнее всего, пострадавший ребёнок хотел сделать дома хлопушку. По итогу, устройство сработало у него прямо в руках.
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