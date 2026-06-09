ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 15:40

Появились подробности взрыва в Москве, при котором пострадал подросток

Юному химику из Коптево оторвало три пальца при эксперименте с красным фосфором

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Семиклассник, пострадавший от домашнего химического эксперимента с красным фосфором, останется без трёх пальцев. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Во время опыта произошёл взрыв. На шум в комнату прибежала мать школьника, оказала сыну первую помощь и вызвала скорую. Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него множественные осколочные ранения лица, шеи, туловища, рук и ног.

Самые тяжелые повреждения пришлись на кисть. По данным медиков, у подростка открытый перелом, три пальца были оторваны. Сейчас ребёнок находится под наблюдением специалистов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Мурине ребёнок спалил квартиру соседей горящим бумажным самолётиком
В Мурине ребёнок спалил квартиру соседей горящим бумажным самолётиком

Вероятнее всего, пострадавший ребёнок хотел сделать дома хлопушку. По итогу, устройство сработало у него прямо в руках.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar