Появились подробности взрыва в Москве, при котором пострадал подросток

Во время опыта произошёл взрыв. На шум в комнату прибежала мать школьника, оказала сыну первую помощь и вызвала скорую. Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него множественные осколочные ранения лица, шеи, туловища, рук и ног.

Самые тяжелые повреждения пришлись на кисть. По данным медиков, у подростка открытый перелом, три пальца были оторваны. Сейчас ребёнок находится под наблюдением специалистов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вероятнее всего, пострадавший ребёнок хотел сделать дома хлопушку. По итогу, устройство сработало у него прямо в руках.