16 детей отравились в лагере «Сокол» под Красноярском

В Красноярском крае 16 детей из оздоровительного лагеря «Сокол» обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Массовое недомогание зафиксировали 9 июня в лагере, который находится в Ачинске. После обращений воспитанников надзорное ведомство начало проверку. Прокуратура выяснит, при каких обстоятельствах детям стало плохо и были ли соблюдены санитарные требования в учреждении.

Сейчас информация о состоянии воспитанников уточняется. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц.

Ранее Life.ru писал о массовом отравлении сирот в лагере «Уральские зори» под Магнитогорском. Источником заражения стал сотрудник пищеблока, у которого выявили норовирус. Незадолго до вспышки детям подавали крабовый салат. Пищевые технологи отмечали, что блюда с заправкой вообще нежелательны в меню летних лагерей: они быстро портятся и могут стать удобной средой для размножения бактерий.