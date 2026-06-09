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9 июня, 15:45

16 детей отравились в лагере «Сокол» под Красноярском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JPC-PROD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JPC-PROD

В Красноярском крае 16 детей из оздоровительного лагеря «Сокол» обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Массовое недомогание зафиксировали 9 июня в лагере, который находится в Ачинске. После обращений воспитанников надзорное ведомство начало проверку. Прокуратура выяснит, при каких обстоятельствах детям стало плохо и были ли соблюдены санитарные требования в учреждении.

Сейчас информация о состоянии воспитанников уточняется. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц.

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Ранее Life.ru писал о массовом отравлении сирот в лагере «Уральские зори» под Магнитогорском. Источником заражения стал сотрудник пищеблока, у которого выявили норовирус. Незадолго до вспышки детям подавали крабовый салат. Пищевые технологи отмечали, что блюда с заправкой вообще нежелательны в меню летних лагерей: они быстро портятся и могут стать удобной средой для размножения бактерий.

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Николь Вербер
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