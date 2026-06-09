Более 100 человек эвакуировали из-за мощнейшего пожара в Кизилюрте

В дагестанском Кизилюрте из-за масштабного пожара эвакуировали более 100 человек. Об этом сообщил глава города Саид Маматханов. По его словам, власти перекрыли две улицы, ближайшие к месту возгорания. Жителей вывели из домов в целях безопасности. Всего эвакуированы более 100 человек.

«Две улицы, ближайшие к возгоранию, перекрыты. Эвакуированы более 100 человек. Федеральная трасса не перекрывалась. Информации про пострадавших нет», — сказал Маматханов.

По его данным, федеральную трассу из-за пожара не закрывали. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.