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Регион
9 июня, 21:36

Онлифанщица обжаловала приговор за кальян на куличе

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ hjertesmerter

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ hjertesmerter

Ксения Белоусова, сделавшая кальян на куличе, обжаловала приговор мирового судьи, который назначил ей более трёх лет колонии. Инцидент произошёл в апреле 2026 года в баре на Сретенке в центре Москвы. Об этом свидетельствуют данные суда, сообщает РИА «Новости».

В апреле Белоусова изготовила из кулича чашу для кальяна, сняла перформанс на видео и опубликовала его в соцсетях. После массового распространения ролика в Telegram-каналах она удалила запись и извинилась перед подписчиками. Уголовное дело возбудили по статье об оскорблении чувств верующих.

Годом ранее девушку привлекли к ответственности за хранение более пяти граммов мефедрона. Тогда суд назначил ей три года условно с аналогичным испытательным сроком. Мировой судья, учтя предыдущий приговор, 27 мая вынес решение: 3 года 25 дней колонии общего режима. Белоусову взяли под стражу в зале суда.

Онлифанщица слезами отреагировала на приговор за кальян на куличе: Life.ru публикует видео
Онлифанщица слезами отреагировала на приговор за кальян на куличе: Life.ru публикует видео

Напомним, в суде вынесли приговор 27-летней жительнице Москвы Ксении — девушку отправили в колонию общего режима на три года и 25 дней за то, что она забила кальян на пасхальном куличе. На процессе подсудимая признала вину в полном объёме, предъявила грамоты, дипломы и свидетельство о крещении, заверив суд, что регулярно посещает храм и чтит религиозные традиции.

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Антон Голыбин
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