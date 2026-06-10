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Регион
9 июня, 23:20

Силы ПВО уничтожили ещё один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Силы противовоздушной обороны в ночь на 10 июня уничтожили ещё один украинский беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевший в сторону Москвы. Об этому проинформировал мэр Сергей Собянин.

«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», написал он в «Максе».

Незадолго до этого Собянин сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников на подлёте к Москве. Так, общее число сбитых за ночь в Московском регионе воздушных целей увеличилось до трёх единиц.

Расчёты ПВО сбили 292 украинских беспилотника за день
Расчёты ПВО сбили 292 украинских беспилотника за день

Ранее в Запорожской области произошло частичное отключение электроснабжения из-за атак Вооружённых сил Украины на энергообъекты. В регионе фиксируется высокая активность беспилотников. Для отражения воздушных целей задействованы силы и средства противовоздушной обороны. В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области повреждён ряд энергетических объектов.

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Виталий Приходько
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