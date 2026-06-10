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Регион
10 июня, 07:20

«Главная цель»: Шуваев рассказал, над чем будет работать в Белгородской области

Шуваев: Безопасность Белгородчины стала главной задачей по поручению Путина

Обложка © Telegram / Александр Шуваев

Обложка © Telegram / Александр Шуваев

Приоритетом работы в Белгородской области является обеспечение безопасности и поддержание экономической устойчивости региона. Об этом РИА «Новости» заявил врио губернатора Александр Шуваев.

«Главная цель сейчас является обеспечивание безопасности, сохранение развития экономического сектора. Это основная была задача», — сказал он.

Связь с военной службой он отметил как фактор, влияющий на подход к исполнению поставленных задач. Отдельно подчёркивается приоритет строгого соблюдения поставленных целей и ответственности за их реализацию.

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Ранее Александр Шуваев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области указом президента России Владимира Путина. Решение было принято после его рабочей встречи с главой государства в Кремле. Шуваев подчеркнул, что намерен сосредоточиться на укреплении защиты территории и эффективной работе с региональными структурами.

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Милена Скрипальщикова
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