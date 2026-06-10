«Главная цель»: Шуваев рассказал, над чем будет работать в Белгородской области

Приоритетом работы в Белгородской области является обеспечение безопасности и поддержание экономической устойчивости региона. Об этом РИА «Новости» заявил врио губернатора Александр Шуваев.

«Главная цель сейчас является обеспечивание безопасности, сохранение развития экономического сектора. Это основная была задача», — сказал он.

Связь с военной службой он отметил как фактор, влияющий на подход к исполнению поставленных задач. Отдельно подчёркивается приоритет строгого соблюдения поставленных целей и ответственности за их реализацию.